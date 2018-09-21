Воронеж, 21 сентября, 2018, 16:45 — ИА Регнум. В 2019 году в правительстве Воронежской области произойдут «глубокие кадровые изменения». Об этом 21 сентября на пресс-конференции сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, передает корреспондент ИА REGNUM. Глава региона уточнил, что до конца года поменяются лишь шесть — восемь руководителей, занимающиеся ключевыми направлениями.

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«Сейчас масштабно заниматься кадровыми перестановками нет смысла, потому что зачем тогда мы создаем кадровый резерв. Сейчас какие-то ключевые направления поменяются, это будут шесть — восемь человек, а более глубокие изменения произойдут после Нового года, когда будет сформирован кадровый резерв», — сказал Александр Гусев.

Кроме того, глава области анонсировал отставку главы департамента связи и массовых коммуникаций Воронежской области Ильи Сахарова, отметив, что она связана не с плохой работой чиновника, а с изменениями задач департамента.

ИА REGNUM напоминает, что ранее пост покинул глава управления лесного хозяйства Воронежской области Александр Величко. Также в отставку ушел временно исполняющий обязанности руководителя управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области Сергей Попов. Также посты покинули руководитель департамента промышленности региона Иван Шкуматов и глава департамента аграрной политики Александр Квасов.

Напомним, 9 сентября в Воронежской области прошли выборы губернатора, на которых Александр Гусев победил с результатом в 72,52% голосов.