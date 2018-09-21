Ярославль, 21 сентября, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Сотрудники кафедры «Охрана труда и природы» Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) продолжают работу в региональном исследовательском проекте «Дети — Волге: проектируем будущее», в рамках которого школьники также участвуют в проведении экологических исследований, сообщает 21 сентября пресс-служба вуза.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР На берегу загрязнённой реки

«На первом этапе проекта школьники производили отбор проб воды из различных точек реки Волга в городах Ярославль и Рыбинск и шести муниципальных районов области», — говорится в сообщении.

Пробы воды брались в Некрасовском, Угличском, Пошехонском, Мышкинском, Брейтовском и Тутаевском районах. Затем с использованием лабораторных ресурсов ЯГТУ проводился анализ физико-химических показателей воды и их сравнение с нормативными документами.

В результате ребята смогли апробировать всю цепочку исследовательских процедур от забора проб до формирования экспертного заключения.

Отмечается, что проект направлен на привлечение школьников к исследовательской и практической деятельности, изучение, охрану, восстановление водных ресурсов реки Волги. В мероприятиях участвуют обучающиеся образовательных организаций в возрасте 15 — 18 лет, проживающие в муниципальных районах Ярославской области, через которые протекает река Волга.

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