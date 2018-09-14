В Ярославле эксперты оценили варианты очистки свалочного фильтрата

Ярославль, , 10:04 — REGNUM В Ярославле научные сотрудники ЯГТУ высказали свое мнение по поводу предлагаемых методов очистки фильтрата на полигоне «Скоково», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего пятью организациями было предложено пять технологий. Как отмечают эксперты, общим их недостатком является отсутствие экспериментальных данных по качеству очищенного фильтрата ТКО «Скоково», а также состава газовых выбросов при сжигании концентрата. Во всех коммерческих предложениях не учитывается необходимое время на проектирование и согласование проекта.

Так, в предлагаемой технологии ООО НПФ «Экосервис» (Ярославль) не решены вопросы утилизации пены после флотаторов и концентрата после операции обратного осмоса. Нет информации о конечном качестве очищенной водной фазы, много промывной воды.

В технологии, представленной ГК Корпорацией «ГазЭнергоСтрой» (г.Москва) не раскрыт процесс предварительной механической очистки фильтрата, а также не решен вопрос утилизации полученного осадка. Предложенное термическое обезвреживание концентрата не связано с вопросом качественного состава выбросов. Кроме того, отмечают эксперты, коммерческое предложение не позволяет судить об остаточных концентрациях загрязнителей в очищенной воде.

Предложение ЗАО «Безопасные технологии» (г.Санкт-Петербург) тоже вызвало нарекание — нет подробной информации по конкретным процессам очистки фильтрата. Кроме того, ученые усомнились в эффективности процесса сжигания фильтрата. Нет сведений о составе выбросов в атмосферу.

ООО «НТЦ» (г.Н.Новгород), по мнению сотрудников ЯГТУ, предлагает просто неэффективное решение — возврат концентрата на тело полигона. Концентрат будет содержать ионы тяжелых металлов и его возврат приведет к их накоплению в массе захороненных ТКО полигона.

ООО «Профцемент-Вектор» (г.Санкт-Петербург) декларированное заявление о том, что переработанный фильтрат без высокотемпературной обработки, содержащий тяжелые металлы, может использоваться, поскольку они будут вымываться из предложенных изделий под воздействием осадков.

«Следует отметить, что представленных данных недостаточно для полноценной оценки технологии переработки фильтрата. Необходимо, чтобы фирмы представили данные по имеющимся процессам очистки воды внедрённых каждой организацией», — указывается в заключении.

Для эффективного подбора технологий необходимо проведения опытно-промышленных испытаний на самом полигоне «Скоково» или использование уже работающих технологий на других полигонах.

Эксперты пришли к выводу, что при устранении всех замечаний наиболее приемлемой является технология очистки фильтрата, представленная ярославским ООО НПФ «Экосервис».