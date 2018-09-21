Белгород, 21 сентября, 2018, 14:31 — ИА Регнум. На первой организационной сессии Белгородского городского совета шестого созыва мэром снова назначили Константина Полежаева. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Beladm.ru Константин Полежаев

В работе организационной приняли участие губернатор Белгородской области Евгений Савченко и главный федеральный инспектор по региону Александр Закоржевский.

Программы социально-экономического развития Белгорода представили три кандидата на пост мэра: действующий глава города Константин Полежаев, представитель партии «Патриоты России», предприниматель Сергей Даньков и генеральный директор ГУП «Белводоканал» Сергей Тараканов. В итоге за Полежаева проголосовали 32 депутата.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы нового созыва горсовета состоялись в единый день голосования 9 сентября. В него вошли 39 депутатов-представителей политических партий «ЕР», КПРФ, ЛДПР, «Партия пенсионеров» и «Справедливая Россия». Вместе с прошлым созывом горсовета истек и срок контракта с главой администрации.