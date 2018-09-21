Москва, 21 сентября, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Кредит на крупные приобретения следует брать лишь в случае крайней необходимости, считают три четверти граждан России. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

(сс) stevepb Кошелек

Согласно результатам социологического опроса, 74% респондентов полагают, что покупки в кредит следует делать, только если существует острая необходимость в этом. В том случае, если денег на покупку не хватает, 59% принявших участие в опросе сообщили, что предпочитают накопить требуемую сумму и затем уже купить необходимую вещь.

Кроме того, 79% опрошенных не допускают возможности взять и не вернуть кредит и лишь 14% граждан считают, что в некоторых ситуациях это допустимо. Опрос был проведен с 15 по 16 сентября в 104 населенных пунктах 53 регионов России среди 1,5 тыс. респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию Mail.Ru Research, в России большинство граждан прежде чем совершить какую-либо покупку, будь то обычный магазин у дома или интернет-магазин, ищут скидки и сравнивают цены на интересующий их товар на разных ресурсах.

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