Москва, 21 сентября, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Вопрос не в том, пойдёт ли руководство Совета Европы навстречу требованиям России, а в том, почему Совет Европы двадцать пять лет был глух к доводам демократии, когда речь шла об интересах России ‑ и почему для российского руководства в 2014 году это тем не менее стало сюрпризом, отметил в пятницу, 21 сентября, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о возможном выходе России из Совета Европы.

Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР «Ошибки надо смывать кровью!»

Как сообщалось ранее, Матвиенко на встрече с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье заявила, что у России «назревает желание» выйти из Совета Европы, поскольку ряд решений, принятых в ПАСЕ без участия России, в частности выборы судей и комиссара Совета Европы, «нелегитимен и противоречит принципу парламентаризма».

В октябре 2018 года в ПАСЕ должна обсуждаться тема, на обсуждении которой Россия настаивает с 2014 года — о недопустимости применения санкций против национальных делегаций. В Совете Федерации полагают, что решение о возможном выходе России из Совета Европы будет приниматься после этих обсуждений и в зависимости от их итогов.

История с членством России в Совете Европы требует серьёзного осмысления. Вопрос ведь не в том, пойдёт ли на этот раз руководство Совета Европы навстречу известным требованиям нашей страны, выдвинутым в связи с попыткой этой организации разговаривать с нами языком санкций, или же Россия выйдет из этой организации.

Вопрос в том, почему та организация, членство в которой объяснялось нам необходимостью освоения «демократических ценностей» и развития «общеевропейского диалога», все последние двадцать пять лет последовательно проявляла себя глухой к доводам демократии и диалога, когда речь шла об интересах России. Почему вообще для нашего руководства стало как бы сюрпризом, что в момент обострения отношений России с Западом в 2014—2015 годах Совет Европы и его парламентская ассамблея заняли ту позицию, которую они заняли?

Разве случай с предвзятостью в отношении России в контексте кризиса на Украине был первым?

Разве мы забыли о враждебной позиции Совета Европы во время подавления террористов в Чечне и Дагестане в 1999—2000 годах?

Или мы не видели, что в Латвии, Литве и Эстонии Советом Европы не было сделано ничего, чтобы восстановить попранные права русских? Не стал СЕ и противодействовать росту в этих странах шовинизма титульных этносов, реваншистским попыткам переписать итоги Второй мировой войны, оправдать нацистских коллаборационистов.

И уж точно надо было жестко определяться в 2006 году, когда Совет Европы взял на себя одну из основных ролей в линии Запада на дискредитацию СССР, на то, чтобы уравнять советский строй 1920—1950-х годов с нацистским режимом Германии.

Итак, надо признать, что ошибкой было само решение пойти в отношениях с Советом Европы по пути полного членства в этой организации, а не заключения с ней отдельного соглашения о сотрудничестве. Тем самым Россия была подставлена под дополнительный рычаг политического давления. Оно и проявилось в максимальной степени в 2014—2015 годах.

В своё время мне казалось, что для исправления внешнеполитических ошибок 1990-х—начала 2000-х годов необходимы серьёзные кадровые перемены. Наблюдая, как сегодня те, кто ратовал в своё время за максимальную «открытость» в отношениях нашей страны с Западной Европой и с Советом Европы в частности, делают огорчённое лицо и нехотя выдавливают из себя правильные слова по поводу нашей дальнейшей линии, я своё мнение изменил. Пусть они сами исправляют свои ошибки. А то, чьи это ошибки, мы хорошо помним.