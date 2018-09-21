Киев, 21 сентября, 2018, 11:51 — ИА Регнум. В 2019 году правительство Украины намерено резко нарастить выплаты по внешним долгам страны. Однако осуществлять это планируется за счёт сокращения расходов на социальные выплаты. Об этом сегодня, 21 сентября, в Верховной раде заявил депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Долженков.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

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Он напомнил, что в 2013 году минимальная зарплата на Украине была на уровне $152, а в 2019 году даже с учётом обещанного правительством повышения это будет лишь $141, сообщает ТАСС. Похожая картина складывается и с прожиточным минимумом. Также Долженков обратил внимание на сокращение выделяемой помощи пострадавшим от чернобыльской катастрофы — за последние пять лет более чем в пять раз.

Кроме того правительство Украины предложило сократить расходы на минимальное пенсионное обеспечение и выплату жилищных субсидий с 70 млрд гривен до 55 млрд гривен.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект государственного бюджета Украины на 2019 год был принят региональным правительством и направлен на рассмотрение депутатам Верховной рады 14 сентября. Согласно документу, основной акцент власти сделали на выплату внешних долгов. Так, правительство Украины планирует погасить госдолг в сумме 272,3 млрд грн (9,673 млн долларов), в том числе внешнего — 121,8 млрд грн. Помимо этого, 145,2 млрд грн (5,158 млрд долларов) будет направлено на обслуживание госдолга, в том числе 56,4 млрд грн — внешнего.

Планируется, что рост украинской экономики составит 3%, инфляция — 7,4%, а государственный долг уменьшится до 52,2% ВВП. Документом предусмотрено повышение минимальных зарплат — с 3723 гривны (132 долларов) до 4172 гривны (148 долларов) ‑ и пенсий.