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В 2019 году у Украины могут возникнуть дополнительные расходы

Экономика

Дополнительные средства могут понадобиться для выплаты гражданам, пострадавшим от закрытия банков

Киев, 18 сентября 2018, 09:53 — REGNUM  Не менее 14 млрд гривен ($500 млн) может понадобиться фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Украины в 2019 году, сообщает 17 сентября «Экономическая правда».

Согласно сообщению, в законе о государственном бюджете Украины на 2019 год прописана возможность дополнительного выпуска министерством финансов Украины облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на $500 млн. Как отметили в ФГВФЛ, дополнительные средства нужны, чтобы продолжить возмещать людям убытки от закрытия банков.

Отмечается, что в 2019 году могут понадобится дополнительные дотации для докапитализации государственных банков.

Напомним, госбюджет Украины на 2019 году предполагает рост ВВП на уровне 3% и инфляцию на уровне 7,4%.

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Социально-экономический кризис на Украине
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