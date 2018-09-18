В 2019 году у Украины могут возникнуть дополнительные расходы

Киев, , 09:53 — REGNUM Не менее 14 млрд гривен ($500 млн) может понадобиться фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Украины в 2019 году, сообщает 17 сентября «Экономическая правда».

Согласно сообщению, в законе о государственном бюджете Украины на 2019 год прописана возможность дополнительного выпуска министерством финансов Украины облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на $500 млн. Как отметили в ФГВФЛ, дополнительные средства нужны, чтобы продолжить возмещать людям убытки от закрытия банков.

Отмечается, что в 2019 году могут понадобится дополнительные дотации для докапитализации государственных банков.

Напомним, госбюджет Украины на 2019 году предполагает рост ВВП на уровне 3% и инфляцию на уровне 7,4%.