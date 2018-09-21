Вашингтон, 21 сентября, 2018, 11:47 — ИА Регнум. По случаю Дня независимости премьер-министра Армении Никола Пашиняна поздравил президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп

«От имени американского народа поздравляю Вас и народ Армении — по случаю 27-летия вашей национальной независимости.

В этом году в Армении есть много поводов для празднования. Мирное, демократическое движение открыло новую эру в Армении, и мы готовы работать с вами — помогать в реализации воли вашего народа в искоренении коррупции, установлении независимой судебной системы, подотчетного управления, основанного на политической и экономической конкуренции, верховенства закона.

Выражаем благодарность за стабильное партнерство на различных платформах, в частности, за ваше участие в миссиях НАТО и за радушный прием сирийских беженцев.

В ближайшие месяцы открываются возможности для урегулирования карабахского конфликта, что может также открыть новые возможности для армяно-американского взаимодействия. США, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, готовы работать с вами вокруг поиска долгосрочного мирного решения конфликта.

Этот год знаменуется также 100-летием Первой Республики Армения и армяно-американских отношений. Полон надежд, что стартовавшее 100 лет назад наше взаимодействие впредь укрепится еще больше. По случаю этого особенного 100-летнего юбилея адресую наилучшие пожелания Вам и народу Армении», — говорится в поздравительном послании президента США.

21 сентября в Армении отмечается День независимости. В этот день 26 лет назад был проведен референдум о выходе из состава Союза ССР и установлении независимой государственности. 94,39% граждан республики проголосовали за независимость.