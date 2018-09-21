Астана, 21 сентября, 2018, 10:37 — ИА Регнум. В Туркестанской области Казахстана проводят организационные мероприятия по проведению первой в стране химической кастрации, применяемой к осужденным за педофилию, сообщает 21 сентября РИА Новости со ссылкой на данные министерства здравоохранения республики.

Цитата из х/ф «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014. Россия Педофил

По данным ведомства, за восемь месяцев текущего года поступила одна заявка из Туркестанской области на проведение курса химической кастрации.

«На сегодняшний день проводятся организационные мероприятия», — сообщили в Минздраве.

Напомним, в апреле 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о защите прав детей, который вводит химическую кастрацию педофилов. Решение принимается судом на основе судебно-психиатрической экспертизы, которая определяет, болен ли человек педофилией.

В качестве препарата для химической кастрации применяется ципротерон. Кратность введения препарата составляет 10−14 дней. За явкой педофила на процедуры будут следить органы административного надзора.