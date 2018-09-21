Рим, 21 сентября, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Судно Aquarius спасло 11 мигрантов на борту лодки у берегов Ливии в четверг, 20 сентября, и теперь ищет порт для высадки, сообщает Europe1.

U.S. Coast Guard Мигранты в море

Спасательное судно Aquarius взяло на борт 10 мужчин и одного подростка после безуспешной попытки связаться с ливийской береговой охраной. Aquarius затем связался с итальянскими, мальтийскими и тунисскими властями.

Ливийский военно-морской флот обратился в Aquarius с просьбой передать мигрантов на ливийский патрульный катер. «Поскольку Ливия в настоящее время не признана «безопасным местом», организация не может юридически вернуть этих людей», — заявили в Aquarius.

«Теперь судно блуждает по Средиземному морю, я говорю это, и я повторю: отправляйся куда угодно, но не в Италию, порты закрыты», — заявил Маттео Сальвини, министр внутренних дел Италии, осуждая отказ Aquarius сотрудничать с ливийским флотом.

Напомним, впервые в июне судно Aquarius было вынуждено доехать до Валенсии в Испании, чтобы высадить 237 мигрантов. Затем, в августе, на Мальте спасательное судно передало 141 пассажира после соглашения о распределении между несколькими европейскими странами.