Лос-Анджелес, США, 21 сентября, 2018, 05:43 — ИА Регнум. В Калифорнии принят законопроект об ограничении использования пластиковых соломинок для напитков в ресторанах, сообщает Associated Press.

Пластиковые соломинки

«Пластик однажды помог нашему обществу стать более современным, однако его использование в одноразовых целях породило катастрофические последствия… Пластик во всех его видах — в соломинках, бутылках, пакетах, сумках и т. д. — душит нашу планету», — говорится в заявлении губернатора штата.

Как отмечает агентство, Калифорния все же не решилась на полный запрет пластиковых соломинок — персонал ресторанов сможет выдавать их посетителям по их настоятельному требованию. Но если же соломинки будут прилагаться к напиткам на постоянной основе, владельцам заведений будут грозить крупные штрафы. Запрет вступит в силу в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле руководство всемирной сети кофеен Starbucks приняло решение отказаться от использования пластиковых трубочек для напитков в заведениях своей сети. Вместо пластиковых соломинок посетителям будут выдавать бумажные.

Также в июне британское подразделение сети общепита McDonald's заявило об отказе от пластиковых соломинок в пользу бумажных из-за экологического законодательства Соединенного Королевства.