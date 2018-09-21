Москва, 21 сентября, 2018, 04:10 — ИА Регнум. Действующий президент Петр Порошенко не способен выиграть честные выборы, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он стал гостем программы «Большая игра» на Первом канале 20 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Подавляющее большинство населения его просто ненавидит. Даже при подобии честных выборов у него шансов никаких нет. Именно поэтому он сказал, что Украина должна быть готова к силовому решению ситуации на Донбассе. Поэтому он сказал, что «любой критик меня — это агент Кремля», — заявил Азаров.

Он отметил, что Порошенко доверяют всего 4% населения страны.

Напомним, 20 сентября Петр Порошенко выступил с посланием в Верховной раде, где заявил об отказе страны от внеблокового статуса и курсе на вступление в НАТО и Европейский союз.