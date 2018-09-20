Зальцбург, Австрия, 21 сентября, 2018, 02:08 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал план британского премьер-министра Терезы Мэй по выходу из состава ЕС неприемлемым, в связи с чем Евросоюз ждет новых предложений от Соединенного Королевства в октябре. Об этом французский президент заявил на пресс-конференции в Зальцбурге, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Это был хороший и отважный шаг премьер-министра. Однако мы все сегодня пришли к выводу, что в нынешнем виде эти предложения неприемлемы, особенно в экономической части», — заявил он.

Макрон подчеркнул, что ЕС никогда не примет тот вариант соглашения, который будет невыгодным для Евросоюза. В связи с этим Брюссель ожидает от Лондона новых предложений по единому рынку, а также по контролю за границей между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в австрийском Зальцбурге стартовал неформальный саммит с участием глав стран — членов Евросоюза. Основной темой обсуждения на этом саммите является выход Великобритании из состава ЕС. Председатель Евросовета Дональд Туск уже заявил, что предложения Лондона были отклонены из-за возможного подрыва единого рынка в случае их выполнения.