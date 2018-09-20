Тирасполь, 21 сентября, 2018, 00:43 — ИА Регнум. В МИД Приднестровья раскритиковали предложение президента Молдавии Игоря Додона провести «всенародный референдум» о статусе Приднестровья. Как заявили в МИД ПМР, фактически это означает, что определять путь развития соседнего Приднестровского государства будут большинством голосов граждан Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gos-pmr.ru Парад Победы в ПМР. 9 мая 2017

Это, как подчеркивают в ведомстве, противоречит базовым принципам демократии и «не имеет ничего общего с реалистичным механизмом нахождения окончательной формулы политического урегулирования конфликта».

Вместе с тем в МИД ПМР отметили, что сама по себе инициатива референдума для Молдавии весьма прогрессивна, и предложили вынести на голосование другие острые вопросы — например о курсе развития молдавского государства. «Общеизвестно, что с момента распада Союза ССР все принципиальные государственные решения в РМ принимались исключительно парламентом. В частности, именно Верховный Совет ССР Молдова юридически отказался от территории Приднестровья, приняв 23 июня 1990 года Декларацию о суверенитете, где утверждалось верховенство молдавских законов над союзными, а также решение о признании создания МССР незаконным», — говорится в комментарии.

В этой связи во внешнеполитическом ведомстве ПМР напомнили, что 28 лет назад Молдавия на официальном уровне уже отказалась от Приднестровья. Там также подчеркнули, что в Приднестровье по состоянию на 2018 год проведено семь референдумов по принципиальным государственно значимым вопросам, включая утверждение курса на независимость и последующее свободное присоединение к России.

«Высокий уровень развития процедур прямой демократии в полной мере позволяет всему народу Приднестровья самостоятельно определять судьбу своей страны на действительно всенародном уровне без разделения граждан по национальности, языку общения или наличию гражданства других стран», — добавили в МИД ПМР. Так подчеркнули, что народ Приднестровской Молдавской Республики, как носитель суверенитета и единственный источник власти, уже сделал свой свободный самостоятельный выбор.