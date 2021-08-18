Великий Новгород, 20 сентября, 2018, 21:55 — ИА Регнум. Новгородское областное отделение КПРФ выступило с заявлением по поводу сложившейся ситуации вокруг выборов в думу Великого Новгорода. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, официальное заявление опубликовано сегодня, 20 сентября, на сайте регионального отделения партии.

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«В связи с развернувшейся кампанией со стороны властных структур по фальсификации фактов, касающихся итогов выборов в думу Великого Новгорода, с грубейшим искажением этих фактов областной комитет партии заявляет протест и доводит до сведения избирателей, что никаких перебежчиков из числа избранных депутатов — членов партии КПРФ в единороссовскую фракцию нет», — говорится в тексте.

Отмечается, что фракция КПРФ будет сформирована в составе избранных восьми человек и уже приступила к работе с избирателями.

Также заявляется, что бюро Новгородского городского комитета совместно с депутатами намерено бороться за руководящие посты в думе Великого Новгорода.

«Распространяемые лживые слухи в отношении депутатов КПРФ мы расцениваем как попытку властей и руководства «Единой России» отвлечь внимание общественности от того беспредела, который чиновники устроили с перетягиванием избранных депутатов-одномандатников в фракцию «Единой России» — в целях сохранения своих руководящих постов», — говорится в заявлении партии.

В тексте также подчёркивается, что объединение с группой беспартийных кандидатов, связанных с бизнесом депутата Новгородской областной думы Михаила Караулова, «было организовано исключительно на период избирательной кампании, с целью максимально снизить процент вхождения кандидатов от «Единой России» в думу Великого Новгорода».

«Вхождение этих депутатов в состав фракции КПРФ не предусматривалось изначально», — говорится в заявлении партии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов в думу Великого Новгорода шестого созыва и с учётом победы кандидатов от партий в одномандатных округах КПРФ досталось больше всего мандатов — 12 из 30, однако впоследствии выяснилось, что четверо победителей не являются членами КПРФ и партии ничем не обязаны. У «Единой России» изначально было восемь мандатов, семь мандатов получила «Справедливая Россия», два — ЛДПР, один — партия «Яблоко».

Первое заседание думы, на котором должен быть избран руководящий состав представительного органа, пока не назначено.

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