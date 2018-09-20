Москва, 20 сентября, 2018, 21:40 — ИА Регнум. Племянник Тельмана Исмаилова, бывший директор ресторана «Прага» Заур Марданов арестован до 17 ноября по делу о похищении певца Авраама Руссо. Решение принял 20 сентября Басманный суд Москвы, передает РАПСИ.

Ashely Moreno Арест

Мера пресечения избрана по ходатайству следствия. Другого фигуранта дела, бывшего водителя Исмаилова Владимира Гусакова, суд поместил в изолятор накануне, 19 сентября.

По версии следствия, Марданов с пятью подельниками похитил и привез Руссо в загородный дом Исмаилова, где певец был избит. События разворачивались в 2004 году. Причиной якобы послужило желание вести совместную концертную деятельность.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека, совершенном группой лиц с применением насилия (ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов причастность к случившемуся отрицает. В 2016 году бизнесмен был заочно арестован по другому делу — убийству предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилёва.