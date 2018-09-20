Москва, 20 сентября, 2018, 20:43 — ИА Регнум. Украина и Третий рейх имеют общие черты, следует из слов профессора, завкафедрой международных отношений и дипломатии МосГУ Николая Платошкина. Он выступил 20 сентября в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свои

Платошкин, представившись германистом, провел параллели между двумя государствами.

«Нацистский режим начался с пожара Рейхстага, у них (Украины, — прим. ИА REGNUM ) с пожара Одессы. Кстати, пожар Рейхстага не расследован до сих пор. Потом СА и СС получили статус вспомогательной полиции. Так же, как у них добровольческие батальоны и народные дружины. А потом фюрер создал немецкую церковь, кинув всех остальных в концлагеря. А в 1936 году (это вот Порошенко!) национализировал все храмы Русской православной церкви. Знаете, кто был инициатором этого декрета? Я возвращал те храмы, мы копались в архивах. Гестапо! Потому что они использовали эти церкви для сбора сведений о наших прихожанах. И последнее: армия, язык, церковь (лозунг Порошенко на Украине, — прим. ИА REGNUM ) — ein Volk, ein Reich, ein Führer. Один народ, одна империя, один фюрер. Идут точно по этому пути!» — заявил профессор.

Напомним, президент Пётр Порошенко, неканонические религиозные структуры на Украине, а также Константинопольский патриархат реализуют идею автокефалии Киева, при этом действуя в обход Украинской православной церкви МП.