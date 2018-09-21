Ватикан, 21 сентября, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Испания продает Саудовской Аравии, которая принимает участие в войне в Йемене, 400 бомб с лазерным управлением, сообщает французское издание La Croix, поднимая также в этой связи вопрос о совести Европы. Как обсуждает католическая пресса важнейшие мировые события, рассказывает в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Поясняя, что в контракте с саудитами от 2015 года не было найдено «каких-либо нарушений», МИД Испании опускает ту деталь, что отмена контракта угрожала заказу Эр-Рияда на постройку пяти корветов на сумму 1,8 млрд евро. А эти корветы должны были строиться на испанских верфях.

Не только в связи с Испанией поднимается вопрос о торговле оружием; так, в Германии правительство Ангелы Меркель дало обещание сделать более жесткими условия экспорта, а также «немедленно прекратить предоставление оружия странам, участвующим в йеменском конфликте». Во Франции шестнадцать международных НПО обратились к Эммануэлю Макрону с призывом остановить поставки военной техники и оборудования в Саудовскую Аравию (крайне важного клиента Франции) и ОАЭ, апеллируя к тому, что это оружие, возможно, «будет использоваться в Йемене для совершения серьезных нарушений международного гуманитарного права или содействия таковым». Наконец, в Швейцарии после решения правительства отменить запрет на поставки оружия в страны, которые находятся в состоянии войны, идет сбор подписей о проведении референдума на соответствующую тему.

О других темах, обсуждаемых католической прессой, читайте в статье: УГКЦ запретила украинцам в Польше ассимилироваться

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