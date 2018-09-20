Мехико, 20 сентября, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Авиарейс из аэропорта Хуатулько в Мехико, на котором летел избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, задержался на три часа, 20 сентября передает агентство Associated Press.

Alan Levine Аэропорт

Тем не менее негативный опыт не заставит президента отказаться от гражданских рейсов и пересесть на личный авиалайнер.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже заявил, что во время своего пребывания на посту главы государства не будет пользоваться президентским самолетом — ему «стыдно иметь роскошный самолет в стране с таким уровнем бедности».

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