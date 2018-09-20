Мехико, 20 сентября, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что откажется от президентского самолета во время своего пребывания на посту главы государства, 20 сентября передает агентство Associated Press.

Eneas De Troya Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор

«Я не собираюсь иметь президентский самолет. Мне было бы стыдно… иметь роскошный самолет в стране с таким уровнем бедности», — заявил Андрес Мануэль Лопес Обрадор своим сторонникам.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу после избрания на выборах 1 июля новый президент Мексики уже заявил, что готов отказаться от личной охраны. Андрес Мануэль Лопес Обрадор займет президентский пост 1 декабря.

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