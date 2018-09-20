Гавана, 20 сентября, 2018, 18:12 — ИА Регнум. В Гаване прошла встреча главы МИД Кубы Бруно Родригеса с сенатором-республиканцем, председателем комитета по иностранным делам Сената США Бобом Коркером, сообщает 20 сентября Синьхуа со ссылкой на сообщение кубинского внешнеполитического ведомства.

Максим Додонов ИА Красная Весна Памятник Антонио Масео в Гаване. Куба

Отмечается, что это уже второй визит Коркера на Остров Свободы, в ходе которого вновь обсуждались вопросы американо-кубинских отношений.

Напомним, что процесс нормализации отношений Вашингтона и Гаваны начался в конце 2014 года, а в 2015 году между странами были восстановлены дипломатические отношения. Однако после вступления на пост президента США Дональда Трампа американское правительство ужесточило антикубинскую политику, выслало из США кубинских дипломатов и на 60% сократило собственную дипломатическую миссию на Кубе.

В качестве предлога было избрано обвинение спецслужб Кубы в организации против сотрудников посольства США «акустических атак», причем многократные опровержения со стороны официальной Гаваны в расчет приняты не были.