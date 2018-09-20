Вильнюс, 20 сентября, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Литовская государственная продовольственно-ветеринарная служба сегодня, 20 сентября, объявила, что Литва получила разрешение на экспорт свинины на Украину, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Надзорные органы Украины констатировали, что, несмотря на эпидемию африканской чумы свиней, в Литве ситуация под контролем, а литовская продукция соответствует украинским нормам.

(сс) Laura Anderson Свинья

По данным на конец августа 2018 года, в Литве за этот год обнаружено 1174 очага АЧС в дикой фауне: найдено 2690 трупов кабанов, погибших от от АЧС, в 271 отстрелянном во время охоты обнаружен вирус. В домашних хозяйствах и на фермах — 47 вспышек вируса за год. И это при строжайших требованиях по биологической защите, за несоблюдение которых серьёзно штрафуют.