Москва, 20 сентября, 2018, 17:14 — ИА Регнум. Индексация тарифов ресурсоснабжающим организациям будет происходить в два этапа, заявил 20 сентября министр экономического развития Максим Орешкин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост тарифов

По его словам, подход к индексации сохранен на уровне инфляции, несмотря на рост налога на добавленную стоимость.

«Единственное изменение — предполагается индексацию тарифов ресурсоснабжающих организаций разбить на два этапа: сделать повышение на 1,7% с 1 января, а оставшуюся часть произвести 1 июля», — сообщил министр.

Общий рост платежей ЖКУ, как отметил глава Минэконоразвития, не должен превысить 4%.

Напомним, с 1 января 2019 года НДС в России вырастет с 18% до 20%. Уровень инфляции в 2018 году, по данным Орешкина, остановится на отметке 3,4%.