Париж, 20 сентября, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Лидер правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен опровергла сообщения средств массовой информации о том, что прохождение психиатрической экспертизы является обыденным явлением. Об этом она написала в Twitter 20 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Телеканал BFMTV объясняет, что психиатрическая экспертиза — обычная процедура. Ложь! Прокуратура предусматривает соответствующие действия при «угрозе несовершеннолетним» — что, учитывая политический контекст твитов, абсолютно абсурдно», — написала Ле Пен.

Она добавила, что психиатрическая экспертиза обязательна лишь для педофилов и сексуальных извращенцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Марин Ле Пен опубликовала копии постановления Апелляционного суда Версаля от 11 сентября, предписывающего ей пройти психиатрическую экспертизу в связи с публикациями в Twitter о зверствах террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).