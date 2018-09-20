Москва, 20 сентября, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Общий платеж за ЖКХ в России не вырастет в 2019 году более чем на 4%, причем индексация тарифов будет вводиться в два этапа: на 1,7% тарифы повысят с января 2019 года, а оставшаяся часть будет включена в платеж с 1 июля 2019 года. Об этом на заседании правительства России заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

По словам главы ведомства, несмотря на повышение НДС со следующего года, Минэкономразвития РФ сохранило подход к индексации тарифов на уровне целевой инфляции — около 4%.

«Единственное изменение — предполагается индексацию тарифов ресурсоснабжающих организаций разбить на два этапа. Сделать повышение на 1,7% с 1 января 2019 года, а оставшуюся часть произвести с 1 июля», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что альтернативой индексации тарифов ЖКХ в два этапа в 2019 году являются снижение тарифов или перевод их в обязательные инвестиции.

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