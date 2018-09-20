Москва, 20 сентября, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Жюри II Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» выбирало лучшие фотоснимки из 17 тысяч работ, которые прислали более 3 тысяч фотографов из 44 стран.

Дарья Антонова ИА REGNUM Заседание жюри фотоконкурса «Русская цивилизация»

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы фотоконкурса «Русская цивилизация»

Дарья Антонова ИА REGNUM Заседание жюри фотоконкурса «Русская цивилизация»

Дарья Антонова ИА REGNUM Заседание жюри фотоконкурса «Русская цивилизация»

Дарья Антонова ИА REGNUM Заседание жюри фотоконкурса «Русская цивилизация»

Лучшие работы отбирались в пяти основных номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество».

Дарья Антонова ИА REGNUM Отбор работ

Дарья Антонова ИА REGNUM Юрий Сомов

Дарья Антонова ИА REGNUM Заседание жюри фотоконкурса «Русская цивилизация»

В состав жюри «Русской цивилизации» вошли директор Мультимедиа АртМузея Ольга Свиблова, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, автор и куратор культурно-выставочного проекта «Центр искусств. Москва» Андриан Мельников, актрисы Ирина Безрукова и Юлия Михалкова, певица Рагда Ханиева, фотографы Антон Ланге, Александр Тягны-Рядно, Дмитрий Исхаков и Сергей Черных, путешественница, автор одного из популярных инстаграм-аккаунтов России Кристина Макеева и другие.

«Перед членами жюри стояла непростая задача, в этом году большое количество достойных и интересных работ высокого уровня. Приятно осознавать, что фотографы со всего мира постарались показать в своих работах, что же такое русская цивилизация», — прокомментировал заседание председатель жюри, руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Баринов

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Тягны-Рядно

Дарья Антонова ИА REGNUM Андриан Мельников

Дарья Антонова ИА REGNUM Даниил Меньшиков

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Исхаков

Дарья Антонова ИА REGNUM Заседание жюри фотоконкурса «Русская цивилизация»

Окончательный подсчёт голосов происходит прямо сейчас, а победители будут объявлены на торжественной церемонии фотоконкурса. Однако известно имя победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». Им стала москвичка Ольга Сафронова с работой «Воробьи и вишня», фотография собрала 2478 голосов и 54 комментария.