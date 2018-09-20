Москва, 20 сентября, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Начало шестилетнего цикла для экономики вряд ли будет простым, заявил 20 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев. «Раз, два, три, четыре, пять... Начинаю продолжать!»

Он сообщил, что при составлении экономического прогноза был использован максимально осторожный подход.

«Это касается и цен на нефть, и роста валового внутреннего продукта, и других показателей. С чем это связано? Это, конечно, связано с неопределённостью. Все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым. Мы должны учитывать ситуацию на мировых сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени — возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления», — сказал Медведев.

По словам главы правительства, выстраивать экономическую политику необходимо так, чтобы можно было развиваться в неблагоприятных условиях и в то же время обеспечить устойчивое повышение уровня жизни.

На заседании правительства рассматривается сразу два экономических прогноза — трехлетний и на более длительный период, до 2024 года.