Москва, 20 сентября, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев предрек непростые шесть лет для России. Об этом он сообщил на заседании правительства.

Максим Додонов ИА Красная Весна Денег нет

«Скажу сразу, нужно взвешенно оценить макроэкономические условия, в которых мы будем работать в течение ближайших шести лет, выполняя указ президента, где определены национальные цели развития, ключевые приоритеты, и реализуя Основные направления деятельности правительства, которые мы в ближайшее время рассмотрим», — сказал он, открывая заседание.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство обсуждает не только традиционный трехлетний прогноз денежно-кредитной политики, который является основой для формирования бюджета, но и прогноз на более длительный период — до 2024 года.