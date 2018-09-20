Париж, 20 сентября, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен возмущена требованием Апелляционного суда Версаля подвергнуть ее психиатрической экспертизе. Об этом написала сама Ле Пен на своей странице в Twitter 20 сентября.

(сс) Blandine Le Cain Марин Ле Пен

«Я думала, что имею все права, но нет! За осуждения зверств ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в твитах, «юстиция» требует подвергнуть меня психиатрической экспертизе! Как далеко это зайдет?» — написала политик.

В более ранних сообщениях Ле Пен опубликовала копии постановления суда об экспертизе от 11 сентября. В тексте говорится, что эксперты должны определить, повлияло ли на публикации Марин Ле Пен психическое или нейропсихическое расстройство.

«Это просто поразительно. Этот режим начинает пугать», — прокомментировала Ле Пен.

Причиной постановления суда стала старая публикация от декабря 2015 года. Ле Пен опубликовала фотографии, на которых запечатлены жестокие акты террористов.