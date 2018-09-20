Москва, 20 сентября, 2018, 12:47 — ИА Регнум. 20 сентября на сцене Московского международного дома музыки оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова выступит с концертом, входящим в программу празднования 40-летия коллектива. Известный во всем мире оркестр представляет новый проект — «Виртуозы Москвы» в машине времени. Путешествие по Европе». Каждое выступление посвящено двум столицам европейских государств, где жили и творили великие композиторы, дирижеры, музыканты. Этот концерт «рассказывает» о музыкальной жизни Лондона и Парижа: прозвучат произведения Генделя, Равеля, Плейеля и Бриттена.