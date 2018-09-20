Екатеринбург, 20 сентября, 2018, 12:04 — ИА Регнум. В Свердловской области с 1 января поднимут размер взносов за капитальный ремонт. Такое постановление 20 сентября утвердило областное правительство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

Плата поднимется на четыре процента или на 36 копеек и достигнет 9 рублей 36 копеек за один квадратный метр. Это стоимость минимального взноса.

Как отмечает областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, размеры взносов не менялись в течение двух лет. Но инфляция побудила поднять размер тарифа.