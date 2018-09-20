Санкт-Петербург, 20 сентября, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Изменение формы автомобильных номеров давно назрело, интересы водителей и государства совпадают: больше не придется изощряться с креплением номеров, и они будут нормально считывать автоматическими камерами, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 20 сентября, член комиссии по безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга Александр Холодов, комментируя информацию о внедрении нового типа номерных знаков.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что с 1 января 2019 года водителям в России начнут выдавать новые номерные знаки. Номера для мотоциклов станут в полтора раза меньше. Знаки для японских праворульных машин примут квадратную форму. Планируется введение специальных номеров для мопедов, ретро‑ и спортивных автомобилей.

Эти изменения давно назрели и давно обсуждались. Велась планомерная работа по изменению ГОСТов.

Проблемы возникали, к примеру, с американскими машинами, у которых номера должны быть квадратной формы. Поставить туда наши нормально было невозможно, их приходилось изгибать. И это составляло проблему не только для водителей, но и для государства, потому что изогнутые номера не всегда считывались камерами.

Такие же ситуации подчас возникают и с номерами для мотоциклов. Другими словами, в данном случае интересы водителей и государства совпадают. Водителям больше не придется изощряться с креплением номеров. А для государства важно, что номера будут нормально считываться автоматическими камерами.