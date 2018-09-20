Москва, 21 сентября, 2018, 01:53 — ИА Регнум. Смелое решение — строительство и эксплуатация ледоколов на сжиженном природном газе (СПГ) — может ускорить освоение российской Арктики и сократить отставание от всевозрастающих потребностей арктической индустрии. О том, почему на подмогу новым атомным ледоколам идут ледоколы на СПГ, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Us-arc.ru Скалы Заварицкого на мысе Тегетгоф, о. Галля. Фото — Д. Банин

Строительство атомных ледоколов — дело надежное, но не быстрое. Те ледоколы, которые строятся сейчас на Балтийском заводе в Петербурге — «Арктика», «Сибирь» и «Урал» — будут использованы взамен отрабатывающих свой срок. А ведь новая роль Северного морского пути в развитии экономики России требует не только сохранить. но и значительно приумножить транспортные возможности этой арктической артерии.

Поэтому проект, рождающийся прямо сейчас из сотрудничества «Новатэка» и Росатома, может стать существенным подспорьем, которое позволит максимально использовать открывающиеся возможности того же предприятия Ямал-СПГ. Судя по всему, с этим согласны и зарубежные партнеры — в проекте примут участие китайская компания COSCO, один из мировых лидеров морских перевозок, и Фонд Шелкового пути, собирающийся инвестировать средства в проект российских СПГ-ледоколов.

Читайте статью Новая эра ледокольного флота: «Атомфлот» переходит на СПГ? и другие статьи Анны Гороховой о развитии российской Арктики.