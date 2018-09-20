Москва, 20 сентября, 2018, 11:13 — ИА Регнум. График переноса праздников, утверждённый проектом правительственного постановления «О переносе выходных дней в 2019 году», это чисто техническое решение переноса выходных, чтобы несколько разрядить громадный отпуск на Новый год, отметил основатель Школы реальной политики Константин Емешин.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром». реж Эльдар Рязанов. 1975. СССР Новогодние праздники

Комментируя график переноса выходных и праздников в следующем году, он, в частности, напомнил, что количество дней отдыха не меняется, поскольку неизменны праздники. Сохраняется и принцип сохранения выходного при наслоении праздника. Вместе с тем эксперт полагает, что «затяжные выходные» серьезно нарушают график производственных предприятий.

«Нарушаются технологические цепочки (производство сырья — транспортировка сырья — производство полуфабриката (комплектующих) — транспортировка полуфабриката (комплектующих). Из-за переноса праздничных дней всё это растягивается на один-два месяца.

В этом смысле самые серьёзные помехи возникают из-за затяжных новогодних каникул. Мне как-то один предприниматель описал схему, подтверждающую, насколько сильно от переноса выходных и праздников страдают производители гофроупаковки, особенно когда необходимую целлюлозу производят на предприятии другого региона. И вот этот цикл серьезно нарушается из-за игры с днями отдыха», — пояснил общественник.

К разряду косвенных при утверждении графика переноса выходных можно отнести также опасность того, что российское правительство, по своему обыкновению, утвердит какой-нибудь непопулярный закон, пока вся страна будет праздновать.

Напомним, «под ёлочку», 27 декабря 2017 года было принято постановление о понижении уровня Байкала, а постановлением от 26 марта 2018 года, когда вся страна горевала по погибшим в Кемерове, осуществили десятикратное сокращение водоохранной зоны уникального озера.

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О том, что правительство России повысит ставку налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%, премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил 14 июня, под шум стартовавшего в России чемпионата мира по футболу.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, проект постановления правительства России о переносе выходных дней в 2019 году согласован с трёхсторонней комиссией по урегулированию социально-трудовых отношений. В случае его утверждения, на Новый год граждане России будут отдыхать с 30 декабря по 8 января, празднование Дня защитника Отечества продлится с 23 по 24 февраля, Международного женского дня — с 8 по 10 марта, Дня Победы — с 9 по 12 мая. Также выходные определены по случаю Дня народного единства (со 2 по 4 ноября) и Дня России (12 июня).