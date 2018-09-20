Москва, 20 сентября, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Рубль продолжил дорожать к иностранным валютам 19 сентября, подавая все более смелые сигналы перелома девальвационной тенденции, которая ранее в этом месяце загнала российскуб валюту к минимумам первого квартала 2016 года. Так, доллар впервые за месяц опустился под отметку 67 руб., коснувшись отметки 66,60 руб. Евро/рубль также опустилась к уровням месячной давности в районе 77,70 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Рубль продолжает делать шаги вперед, пользуясь улучшением обстановки сразу по нескольким фронтам. Страхи по поводу распространения валютного кризиса в странах развивающегося сегмента утихли, а сами валюты чувствуют себя стабильно. Рисковые активы растут повсеместно, несмотря на продолжающуюся торговую войну Трампа с США», — отметил эксперт.

Евросоюз уже не так враждебно настроен в отношении РФ, что также облегчает давление на российские активы в целом. Доллар «хромает» на Форексе, оставшись без драйверов роста. А тем временем экспортеры готовятся к пику налоговых выплат, который приходится на следующую неделю. Добавим сюда возобновившееся нефтяное ралли, и картина складывается вполне благоприятная для покупок подешевевшего рубля.

«С технической точки зрения у пары доллар/рубль есть потенциал для продолжения снижения, который может реализоваться, если все вышеперечисленные факторы поддержки останутся в силе. При этом есть риск фиксации прибыли ближе к завершению торговой недели после столь агрессивного восстановления», — полагает Ковалев.

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