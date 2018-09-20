Вашингтон, 20 сентября, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Полет над акваторией Средиземного моря совершил американский стратегический бомбардировщик B-52H, способный нести ядерное оружие. Об этом свидетельствуют данные западных авиационных ресурсов.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик B-52H

Бомбардировщик ВВС США с бортовым номером 61−0015 и позывным MYTEE51 19 сентября поднялся в воздух на британской авиабазе Фэрфорд и находился в полете на протяжении девяти часов. Данных о том, в каком районе выполняли задание летчики, нет. Предположительно, полет проходил в западной или восточной части Средиземного моря.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 с бортовым номером 61−0015 и позывным Chaos43 был замечен в районе арктических островов, на которых размещена российская база ПВО. Известно, что самолет совершил дозаправку в воздухе, границ воздушного пространства России он не нарушал.

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