Москва, 20 сентября, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Компания Mitsubishi объявила об отзыве в России 20 934 кроссоверов Outlander из-за дефекта люка крыши. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба «Росстандарта».

Navigator84 Автомобиль Mitsubishi Outlander

Под отзывную кампанию попали машины, проданные в период с января 2007 года по сентябрь 2009, их VIN-коды опубликованы на сайте Росстандарта. У этих автомобилей может происходить отсоединение стекла от люка крыши от рамки. В сервисных центрах специалисты бесплатно для владельцев автомобилей произведут замену этого стекла.

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Напомним, предыдущее сообщение Росстандарта об отзыве автомобилей касалось кампании, которую проводила фирма «Фольксваген Груп Рус». Немецкий автопроизводитель отозвал в России автомобили моделей Volkswagen Passat, Audi TT, A3 и Q3.