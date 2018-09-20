Якутск, 20 сентября, 2018, 05:44 — ИА Регнум. Жители арктических территорий жалуются на дороговизну сезонных овощей. Цены на капусту, картофель и лук люди считают чрезмерно высокими, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Капуста

Фото овощей в пакетах с ценниками распространили в соцсетях жители Абыйского района республики. На фото видно, что вилок капусты стоит 747 рублей — 280 рублей за кг. Килограмм картофеля и лука в якутской Арктике продают по 250 рублей за килограмм.

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«Если эти овощи завезли по реке на барже, то это грабёж», — комментируют жители региона такие цены.

«Цена на авиапровоз 10% от стоимости билета. Грубо это 250 р за один кг».

«Удивляемся потом, почему рыба дорогая. Но она тоже ведь себе билет на самолет покупает, пока зимника нет — так и везут самолетом, и везде плати, в порту только их грузчики, ветсправка, хранение, вот и цена 700+ рублей. Они капусту по 700 рублей покупают, мы — рыбу, всё справедливо», — пытаются якутяне объяснить такие цены.

При этом высказываются мнения, что «у народа нет такой зарплаты, чтобы покупать овощи по таким ценам», и призывают «наказать тех, кто такое безобразие против арктического населения позволяет».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года жители расположенных на Крайнем Севере поселений Якутии жаловались на цены, которые совершенно не вяжутся со здравым смыслом. Мандарины тогда продавали по цене 800 рублей за килограмм, яйца — по 300 рублей за десяток. Такие цены были зафиксированы в сёлах Берёзовка и Арагахтах Среднеколымского района республики.

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