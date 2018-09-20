Казань, 20 сентября, 2018, 04:38 — ИА Регнум. Из четырёх возможных вариантов решения финансовых проблем авиакомпании «ВИМ-Авиа», зарегистрированной в Сабинском районе Татарии, кредиторы выбрали банкротство — переход от наблюдения к конкурсному производству. Соответствующее решение было принято на первом собрании кредиторов. Тем временем основной кредитор авиапредприятия обратил взыскание на заложенные воздушные суда — пять Boeing 757−200, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании «ВИМ-Авиа»

Напомним, авиапредприятие, получившее «известность» частыми задержками рейсов, а также подозрением в выводе активов топ-менеджментом, задолжало своим кредиторам уже более 15 млрд рублей. Основной кредитор, ставший правопреемником первоначального истца в банкротном деле, — ООО «РНГО» (Москва) заявил также претензии на сумму более 3 млрд рублей, в начале сентября 2018 года они были удовлетворены. В реестр были включены требования ООО «в размере 3 000 000 000 рублей долга, 32 219 178,08 рубля процентов за пользование кредитом и 9 304 343,79 рубля неустойки». Тогда же были отменены обеспечительные меры, не позволявшие провести первое собрание кредиторов. Собрание состоялось 19 сентября 2018 года. По сообщениям казанских СМИ, кредиторы выбрали переход к конкурсному производству в связи с тем, что невозможно восстановить платежеспособность авиакомпании. Вопрос банкротства суд должен рассмотреть до конца сентября. Ранее компания до середины июня 2018 года находилась под наблюдением.

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Отметим, отдельным иском ООО «РНГО» обратило взыскание на пять воздушных судов, заложенных 15 декабря 2016 года по договору ипотеки. В 2016 году банк «Зенит» выдал авиакомпании кредит с лимитом выдачи 3 млрд рублей под 14% годовых. По факту компании было предоставлено 3,61 млрд рублей. В период кредитования заёмщик допустил ряд нарушений, «в том числе по исполнению финансовых и нефинансовых ковенантов, предусмотренных пунктами 4.4, 4.5 кредитного договора, а именно: без согласования с банком «Зенит» были привлечены заимствования в другой кредитной организации (кредитная линия в АКБ Абсолют Банк, договор №Мск-147/НКЛ-2016 от 12.12.2016); нарушено соотношение финансовый долг/ EBITDA за последний отчетный период; нарушены сроки перевода паспортов сделок в банк». В связи с этим банк потребовал досрочного возврата кредита и уплаты процентов по нему.

«22.09.2017 года между банком «Зенит» и ООО «РНГО» был заключен договор уступки прав требований, согласно которому банк «Зенит» уступил ООО «РНГО» все права требования, вытекающие из договора №001/07/ВИМАВИА об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 08.12.2016 года, а также права по всем договорам, обеспечивающим исполнение обязательств заемщика по данному кредитному договору (п.п. 1.1.2)», — отмечается в материалах суда и уточняется, что стоимость уступаемых прав составила свыше 3,028 млрд рублей.

Обеспечением по кредиту в числе прочего выступили пять воздушных судов Boeing 757−200.

«Общая оценочная стоимость предмета залога, согласно п. 3.1 Договора об ипотеке, оставляет 1 011 015 759 рублей 84 копейки, в том числе: планер 1 — — 182 820 816 рублей 83 копейки; планер 2 — 207 424 090 рублей 54 копейки; планер 3 — 203 003 570 рублей 53 копеек; планер 4 — 217 210 186 рублей 63 копейки; планер 5 — 200 557 095 рублей 30 копеек», — уточняется в определении суда.

На имущество обращено взыскание — впереди публичные торги, а ходатайство московской компании о присвоении ей статуса залогового кредитора Арбитражный суд РТ рассмотрит сегодня, 20 сентября 2018 года.