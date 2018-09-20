Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2018, 03:10 — ИА Регнум. Боевые пуски ракет в учебных целях проведены в Южном военном округе, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Mil.ru Пуск зенитной ракеты

Выполнены учебные боевые пуски ракет по целям условного противника. Маневры прошли в ряде регионов ЮВО: в Краснодарском, Ставропольском крае, в Дагестане, Северной Осетии, в Крыму, а также в Астраханской и Ростовской областях.

Применялись зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», «Бук-М3», «Тор-М2», «Панцирь-С1» и «С-400».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в России завершились учения «Восток-2018» — самые масштабные за последние 30 лет. В маневрах задействовано несколько полигонов.