Mil.ru Истребитель-перехватчик МиГ-31

Нижний Новгород, 20 сентября, 2018, 00:53 — ИА Регнум. Место крушения российского истребителя МиГ-31, разбившегося под Нижним Новгородом, опубликовано в интернете.

Автор материала — житель Нижегородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МиГ-31 разбился 19 сентября около 15:30 мск в Нижегородской области (рядом с городом Кулебаки) при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Авария произошла, предположительно, из-за технической неисправности.

Пилоты катапультировались. Поскольку истребитель рухнул в безлюдном месте, никаких разрушений на земле не отмечено.