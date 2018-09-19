Париж, 20 сентября, 2018, 00:43 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Ирана Хасаном Рухани не сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает AFP.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Сообщается, что встреча с Трампом запланирована на 24 сентября. В тот же день состоится ужин Макрона с генсеком ООН Антониу Гуттерешем.

А вот с иранским президентом Макрон встретится 25 сентября, на тот же день у французского президента запланировано еще несколько двусторонних бесед.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоится встреча глав МИД стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана (Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция и Иран). Лавров подчеркнул, что встреча состоится в конце сентября в Нью-Йорке.