Москва, 19 сентября, 2018, 23:17 — ИА Регнум. Международные отношения проходят этап серьёзной архаизации, возвращаясь к состоянию единоличных решений глав государств. Об этом 19 сентября заявил доцент факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Фененко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Поль Деларош. Наполеон I. 1807

«Мы идём к архаизации. Короли, веками монархи, вспомните, как принимали решения. Выпил не так чашечку кофе — война. Встал не с тем настроением — подписал другой манифест. Вспомните «Войну и мир» Толстого. Как там Наполеон говорил? Дрожание моей левой икры есть великий признак. В принципе, мы приходим снова примерно к такой же очень похожей системе, когда лидер оторван от каких-то институтов, его контролирующих, и принимает те решения, какие он желает», — заявил Фененко.

По его словам, мир возвращается в состояние, когда на первую роль начинает выходить «фактор управляющей личности». При этом не меньшее значение в этом процессе играют современные информационные технологии, когда заявления первых лиц государств может серьёзнейшим образом влиять на мировые финансовые рынки и политическую обстановку.

«Мы привыкли жить в мире, где нас интересует достоверная информация и объективные расследования. Но было ли так всегда? Кого-то реально интересовало, кто там реально убил Франца Фердинанда в своё время? Да в общем-то никого. Мы снова возвращаемся в этот непримиримый мир, когда есть враг, он назначен виновным и дальше нас ничего не интересует», — добавил он.