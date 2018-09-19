Москва, 19 сентября, 2018, 21:25 — ИА Регнум. Российская трёхсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений, возглавляемая вице-премьером Татьяной Голиковой, одобрила подготовленный Министерством труда России проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2019 году. Об этом сообщает 19 сентября пресс-служба Минтруда.

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Согласно документу, выпадающие на субботу и воскресенье нерабочие праздничные дни 5 и 6 января будут перенесены на четверг и пятницу 2 и 3 мая. Нерабочий день 23 февраля, который выпадает на субботу, будет перенесён на пятницу 10 мая.

Таким образом, предстоящие новогодние и рождественские каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января, выходные по случаю Дня защитника Отечества — с 23 по 24 февраля, по случаю Международного женского дня — с 8 по 10 марта, по случаю Праздника Весны и Труда — с 1 по 5 мая, по случаю Дня Победы — с 9 по 12 мая, по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.

Нерабочим также будет 12 июня — День России, который в следующем году придётся на среду.