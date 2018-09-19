Кампала, 19 сентября, 2018, 19:20 — ИА Регнум. Институт исследования вирусов Уганды сообщает, что 15% населения Уганды заражено СПИД/ВИЧ, так как не используют Высокоактивную антиретровирусную терапию (ВААРТ) по разным причинам, одна из которых — дороговизна прохождения терапии.

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Также исследования института показали, что 2 из 10 ВИЧ зараженных людей не избавляются от болезни. А это значит, что 20 из 100 людей так и продолжают жить ВИЧ/СПИД-инфицированными.

Ученые также подчеркнули, что среди больных ВИЧ/СПИД большой процент составляют женщины и маленькие дети.

По информации танзанийского новостного агентства Habari Leo, министр здравоохранения Уганды Сара Опенди также упомянула, что страна стремится достигнуть целей стратегии 90−90−90 (к 2020 году 90% всех людей, живущих с ВИЧ, должны знать о своем статусе; 90% всех людей, у которых диагностирована ВИЧ-инфекция, должны стабильно получать антиретровирусную терапию; у 90% людей, получающих антиретровирусную терапию, должна наблюдаться вирусная супрессия). Однако игнорирование терапии не позволяет стране дальше продвинуться в решении проблемы ВИЧ/СПИД. Более того, неиспользование ВААРТ усугубляет ситуацию с ВИЧ/СПИД в Уганде, поэтому у министерства есть опасения, что стране не удастся достичь нужных показателей к 2020 году.