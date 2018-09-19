Москва, 19 сентября, 2018, 18:43 — ИА Регнум. Общероссийский народный фронт на очередном заседании своего Центрального штаба в Москве представил планы по контролю реализации «суперуказа» и пенсионных изменений

Onf.ru Заседание Центрального штаба Общероссийского народного фронта

Участники заседания обсудили вопросы контроля за реализацией в регионах предложений президента РФ по изменению пенсионной системы, взаимодействия с правительством по инициативам ОНФ в 12 национальных проектов и программ нового «майского указа», а также определили направления законотворческой работы Движения на осеннюю сессию Госдумы.

В мероприятии приняли участие члены Центрального штаба, а также заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко, помощник президента — начальник Контрольного управления президента Дмитрий Шальков, советник президента РФ Александра Левицкая и заместитель руководителя аппарата правительства РФ Андрей Логинов.

Заседание проходило в режиме видео-конференц-связи с регионами.

Общероссийский народный фронт проконтролирует, как в регионах исполняются предложения президента РФ по изменению пенсионной системы.

«В Государственную думу поступили президентские поправки к законопроекту об изменении пенсионной системы и поправки в Уголовный и Налоговый кодексы. Процесс их рассмотрения уже идет. Они должны защитить интересы людей в новой пенсионной модели. Мы будем следить за тем, как они будут реализовываться «на земле» — не в кабинетах и на бумаге, а отражаться на людях, на каждом конкретном человеке. ОНФ как движение президента будет следить, чтобы все социальные гарантии для будущих пенсионеров соблюдались», — заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Активисты ОНФ будут осуществлять мониторинг рынка труда в регионах.

«Президент страны предложил установить для работодателей уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме на работу по причине возраста. Мы берем на себя общественный контроль, чтобы работодатели не ущемляли права этой категории граждан. И в целом хотим мониторить рынок труда в регионах, потому что везде есть свои специфические проблемы», — сказала Ольга Тимофеева.

Также Народный фронт займется сбором общественных предложений по повышению квалификации граждан предпенсионного возраста и формированием предложений по стимулированию работодателей обеспечивать занятость таких граждан. Активисты ОНФ отследят, чтобы власти регионов сохранили все существующие сегодня для пенсионеров льготы и обеспечили социальные гарантии граждан предпенсионного возраста.

Руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов в ходе заседания сообщил о том, что эксперты ОНФ направили в правительство 424 предложения по 12 национальным проектам и программам в рамках исполнения «майского суперуказа» президента.

«Мы продолжаем взаимодействовать с кабмином. Эксперты Общероссийского народного фронта направили более четырехсот предложений по разработке нацпроектов и программ в рамках «майского суперуказа» и уже получили обратную связь — часть наших идей учтены в проектах документов. Авторами инициатив Народного фронта являются эксперты, активисты из регионов и обычные граждане, которые представили свое видение решения важных для страны и ее граждан вопросов в области здравоохранения, образования, городской среды, качества автомобильных дорог и других. Отмечу, что предложения продолжают формироваться, поэтому правительству еще будут направлены дополнения», — отметил Алексей Анисимов.

Он сообщил, что после утверждения правительственных планов мероприятий по реализации нацпроектов, Народный фронт сформирует свои «дорожные карты» по контролю за их реализацией и создаст группы мониторинга в регионах.

«Всю собранную нашими экспертами и активистами информацию о реализации «майского указа» на местах мы будем направлять в правительство еще до того, как кабмин доложит президенту об исполнении его поручений. Этот формат работы является чем-то вроде «нулевого цикла» подготовки документов, оперативной обратной связи от людей», — заявил руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта.

Участники заседания также обсудили направления законотворческой работы Народного фронта на осеннюю сессию Госдумы. Среди приоритетных инициатив ОНФ, которые в настоящий момент находятся на рассмотрении Госдумы, — законопроект о сохранении за гражданами прожиточного минимума при удержании долгов из зарплат и пенсий. Не менее важное социальное значение имеет внесенный летом законопроект Народного фронта, который предусматривает право заемщика получить назад часть страховой премии при досрочном погашении кредита, а также законодательное закрепление так называемого «периода охлаждения», в течение которого можно отказаться от страховки, для индивидуальных и коллективных договоров страхования.

В планах — разработка законопроекта, увеличивающего административные штрафы за нарушение правил обращения с отходами производства и потребления, отменяющие для граждан НДФЛ на доходы от сдачи пластика и стекла (по аналогии с отменой НДФЛ при сдаче макулатуры), устанавливающие запрет на сокращение границ или упразднение особо охраняемых природных территорий.

Всего на рассмотрение Госдумы с 2013 г. Народный фронт внес 48 законодательных инициатив, 38 инициатив были успешно реализованы.

«Как и прежде, Народный фронт в своих законодательных инициативах сосредоточен на тех задачах, которые ставит президент в поручениях, а также на решении самых актуальных проблем граждан, выявленных в ходе работы наших экспертов. Наша задача — наладить конструктивный диалог с правительством РФ по нашим инициативам. Особое внимание мы уделяем законопроектам, которые направлены на оперативное решение наиболее чувствительных проблем граждан, возникающих из-за недостаточного правового регулирования или искажений в правоприменении. Мы рассчитываем, что совместная работа ОНФ и правительства в этом направлении позволит повысить эффективность законотворчества депутатов от ОНФ, а также поможет получать оперативную обратную связь на разрабатываемые инициативы», — сказала координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме, член Центрального штаба Народного фронта Наталья Костенко.

Представители кабинета министров отметили готовность к совместной работе с целью успешной реализации законодательных инициатив ОНФ, направленных, в первую очередь, на повышение качества жизни граждан.