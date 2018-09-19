Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2018, 16:55 — ИА Регнум. Американский фотограф Шон Хейви обвинил Netflix в незаконном использовании его фотографии грозовой тучи в сериале «Очень странные дела». Он подал иск против компании за нарушение авторских прав, сообщает PetaPixel.

PetaPixel Фотограф из США считает, что его снимок использовали в сериале «Очень странные дела»

Впервые Хейви пожаловался на компанию ещё в мае, заметив знакомое изображение на концепт-арте в программе о съёмках Beyond Stranger Things. Фотограф считает, что Netflix использовал его фотографию «Материнство», сделанную в 2010 году.

Представители компании утверждают, что не использовали снимок Хейви. Как отметил адвокат Netflix, единственное сходство между изображением и фотографией — использование похожих облачных образований. Однако авторское право не защищает объекты, которые появляются в природе.

Компанию не впервые обвиняют в нарушении авторских прав. Ранее другой фотограф пожаловался, что Netflix использовала его снимки VHS-кассеты для оформления коллекционого издания «Очень странных дел». Компания согласилась с претензией и заплатила лицензионный сбор.