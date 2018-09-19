Санкт-Петербург, 19 сентября, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Слабослышащие спортсмены из Санкт-Петербурга выступили на Открытом Чемпионате по спортивному ориентированию в городе Перстроп (Швеция). За медали на чемпионате среди глухих Open Nordic Baltic Deaf Orienteering Championships сражались спортсмены из Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы, Германии, Австрии, Украины, США, Венгрии и России, которая была представлена командами из Екатеринбурга, Перми и Санкт-Петербурга.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Петербургские спортсмены

Как сообщает благотворительный фонд «Точка опоры», 11 петербургских спортсменов завоевали 13 медалей на разных дистанциях:

— спринт: девушки: 1 место — Дарья Гаврилова, 3 место — Марта Рябова, 3 место — Анна Груздева; юноши: 3 место — Павел Бибич;

— средняя дистанция: девушки: 1 место — Дарья Гаврилова, 2 место — Мария Юдина; 3 место — Анна Груздева; юноши: 2 место — Павел Бибич; 3 место — Роман Ярошовец;

— длинная дистанция: девушки: 1 место — Дарья Гаврилова, 2 место — Мария Юдина; 3 место — Анна Груздева; юноши: 1 место — Павел Бибич.

Дарья Гаврилова стала единственной, кто завоевал за три соревновательных дня три золотых медали.

«Для меня это очень важное событие. Я много тренировалась, готовилась. И результат высокий. Было интересно смотреть на других спортсменов: шведские девушки сильные, но мы их победили. Общались со всеми дружно. Это спорт. Спорт объединяет! Я переписываюсь сейчас со шведскими и датскими друзьями, с которыми познакомилась там. Спасибо всем, кто помог нам организовать поездку», — поделилась с Дарья.

Кроме спортивной программы спортсмены в сопровождении тренеров посетили школу для глухих в городе Лунд и молодёжную организацию для глухих в Стокгольме: Dukis. Шведские и русские подростки с нарушением слуха могли пообщаться, обменяться опытом и изучить новые международные жесты