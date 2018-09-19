Пермь, 19 сентября, 2018, 14:52 — ИА Регнум. В Перми школа № 37 подверглась прокурорской проверке из-за того, что отказала в продолжении получения образования ученице, окончившей девятый класс. Несмотря на то, что девочка прошла государственную итоговую аттестацию, её не зачислили в старший класс, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре, подчеркнув, что действия школы незаконны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

По данным надзорного ведомства, причиной отказа послужил якобы неудовлетворительный результат индивидуального школьного тестирования в профильную группу. Но это является грубым нарушением законных прав и интересов ребенка на получение общедоступного и бесплатного образования. За незаконные действия школа оштрафована на 100 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в ходе проверки прокуратура выявила локальный документ школы, который противоречит действующему законодательству. Школа издала собственный акт, согласно которому при зачислении в учебное учреждение приоритет отдается детям и внукам педколлектива и социальных партнёров, работающих с учреждением на договорной основе. Прокуратура потребовала аннулировать это положение.

Добавим, что в сентябре бурному обсуждению общества подвергся локальный акт одной из элитных гимназий Перми. Пермяки критиковали школьные требования к внешнему виду и прическам учеников.

Читайте также: В Перми гимназисток отстранили от занятий из-за цвета волос